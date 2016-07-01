

MHP'de muhalifler ile Genel Merkez; Yargıtay ve YSK'dan gelen kararlar sonrası Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi kararına kilitlenirken, siyasi kulislerde Meral Akşener'in 5. parti ile yola devam edeceği konuşuluyor.







İddialara göre, süreçte Akşener'in, siyasete devam edeceği, ancak bunun MHP'de mümkün olmaması durumunda, kendisine bu süreçte destek veren MHP'lilerle birlikte yeni bir oluşuma gideceği ileri sürülüyor.







20 MİLLETVEKİLİ İLE MECLİS'E GİRME FİKRİ







Akşener'in aklında yeni bir partiyle Meclis'te 20 milletvekili ile grup kurma fikri bulunuyor.







AKŞENERE DESTEK VERMESİ OLASI İSİMLER







MHP'de, süreçle birlikte Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Isparta Milletvekili Nuri Okutan, Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz, İzmir Milletvekili Oktay Vural, kurultayla ilgili genel merkezi eleştirmişlerdi. Akşener'in yoluna yeni bir partiyle devam etmesi halinde söz konusu bu isimlerden birçoğunun yanında olabileceği dile getiriliyor.







İSMİ DE HAZIR







Akşener, MHP'ye alternatif olarak "Ülkücü Hareket Partisi" ya da 12 Eylül darbesinin ardından kapatılan MHP'nin oylarını toplamak amacıyla kurulan "MÇP'yi" (Milliyetçi Çalışma Partisi) kuracak. Hatta kulislerdeki iddiaya göre, kurulacak bu partinin tüzük yazılma çalışmalarına bile başlandı.