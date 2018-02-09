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Siyasi Kriz Nedeniyle Asya Şampiyonlar Ligi Durma Noktasına Geldi

SİYASİ KRİZ NEDENİYLE ASYA ŞAMPİYONLAR LİGİ DURMA NOKTASINA GELDİ

Asya Şampiyonlar Liginin başlamasına sayılı günler kala İran-Suudi Arabistan krizi patlak verdi. İki ülke arasındaki problemler nedeniyle maçlar oynanamaz hale geldi.

Tarih : 09 Şubat 2018, 13:30
Puan Ver : Siyasi Kriz Nedeniyle Asya Şampiyonlar Ligi Durma Noktasına Geldi(10/10)6

Ortadoğu'daki karışıklıklar ve siyasi krizler futbolu da vurdu… Kıtanın en önemli futbol organizasyonu olan Asya Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının başlamasına kısa bir süre kala, bazı maçların oynanması tehlikeye girdi.

SİYASİ KRİZ FUTBOLA SIÇRADI

Bir yılı aşkın süredir aralarında diplomatik ilişki olmayan ve birbirlerine karşı savaş pozisyonunda bulunan iki ülke İran ile Suudi Arabistan'ın temsilcileri aynı gruba düşünce işler karıştı. 13 Şubat'ta başlayacak maçlar öncesinde D Grubu'nda Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile İran takımı Esteghlal yer alıyor.

SON FİNALİST KUVEYTİ SEÇTİ

Her iki kulüp de rakip ülke sahasına gitmeyeceklerini açıkladı. Bunun üzerine formül olarak karşılaşmaların tarafsız sahada oynanması kararlaştırıldı. Şampiyonlar Ligi'nin geçtiğimiz yılki finalisti olan Al Hilal, ev sahibi olacağı maç için Kuveyt'i; ünlü Alman teknik adam Schafer'in çalıştırdığı İran ekibi Esteghlal ise Katar'ı seçti.

ASYA FUTBOL FEDERASYONU EV SAHİPLİĞİNİ KATAR'DAN ALDI

Ancak Suudi Arabistan-Katar ilişkileri de en az Suudi Arabistan-İran ilişkileri kadar gergin olduğundan bu tercihe müdahale edildi. Asya Futbol Konfederasyonu buna izin veremeyeceğini belirterek Esteghlal'in ev sahibi olacağı maçı Katar'dan alıp Umman'da oynatmaya kalktı.

ZÜRİH'E GİDİP FIFA'NIN KAPISINI ÇALDI

İran ekibi bu durumu kabullenmek istemedi. İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Taj bunun üzerine uçağa atlayarak Zürih'e gitti ve FIFA'nın kapısını çaldı. Başkan Gianni Infantino'nun kapısını çalan İranlı başkan, FIFA'nın duruma müdahale etmesini ve bir çözüm bulmasını istedi. Dev organizasyonun başlamasına sayılı günler kala nasıl bir karar alınacağı merak konusu oldu.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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