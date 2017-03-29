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siyasette bozkurt fırtınası

SİYASETTE BOZKURT FIRTINASI

Başbakan Binali Yıldırım'ın "bozkurt" işareti yapmasının ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da aynı işaretle vatandaşları selamladı

Tarih : 29 Mart 2017, 15:46
Puan Ver : Siyasette Bozkurt Fırtınası(8/10)7


 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 16 Nisan referandumu öncesinde Kayseri'de vatandaşlarla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu burada otobüse bindiği sırada kendisine bozkurt işareti yapan bir vatandaşa, yine bozkurt işaretiyle karşılık verdi.



Kayseri'nin Sarız ilçesinde vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu ve partililer Pınarbaşı ilçesinde yapılacak olan mitinge katılmak üzere ilçeden ayrıldı. Bu sırada otobüse binen CHP lideri, otobüsün önünde kendini bozkurt işaretiyle selamlayan bir vatandaşa aynı şekilde karşılık vererek, bozkurt işareti yaptı. O anlar kameraman Rıdvan Bilen'in kamerasına yansıdı.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Siyasette  Bozkurt  Fırtınası    haber

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