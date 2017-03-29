SİYASETTE BOZKURT FIRTINASI
Başbakan Binali Yıldırım'ın "bozkurt" işareti yapmasının ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da aynı işaretle vatandaşları selamladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 16 Nisan referandumu öncesinde Kayseri'de vatandaşlarla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu burada otobüse bindiği sırada kendisine bozkurt işareti yapan bir vatandaşa, yine bozkurt işaretiyle karşılık verdi.
Kayseri'nin Sarız ilçesinde vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu ve partililer Pınarbaşı ilçesinde yapılacak olan mitinge katılmak üzere ilçeden ayrıldı. Bu sırada otobüse binen CHP lideri, otobüsün önünde kendini bozkurt işaretiyle selamlayan bir vatandaşa aynı şekilde karşılık vererek, bozkurt işareti yaptı. O anlar kameraman Rıdvan Bilen'in kamerasına yansıdı.
kaynak:habertürk
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