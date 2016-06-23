

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'yı ziyaret eden Malta Dışişleri Bakanı George ile görüştü.Görüşme sornası iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya Savunma Bakanı'nın İncirlik ziyaretine izin verilmemesiyle ilgili "Konuşlu birlikteki askerler dışındaki kişilerin gelmesini uygun görmüyoruz, son derece net.İncirlik üssüne gelmek isteyen askeri ve teknik heyetlerin hepsi gelebiliyor; fakat şu aşamada askeri olmayan heyetlerin özellikle de siyasetçilerin İncirlike'e ziyareti uygun görülmemektedir" dedi.







Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarınnı satır başları şöyle:







Bizim Esed rejimi ile işbirliği yapmamız mümkün değil, dolayısıyla iddialar doğru değildir. DAEŞ'le de PKK ile de mücadelemiz devam edecek. Vize serbestisinin uygulanması için biz bugüne kadar yapıcı tutumumuzu devam ettirdik. Ama AB'den negatif tutumlar gördük.Biz bunun sebebini de biliyoruz. Bu Avrupa'daki islamafobi ve Türk karşıtlığının bir yansımasıdır.







TERÖRLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK YAPILAMAZ







72 kriterden 67'sini yerine getiren bir ülkeye böyle bir muamele yapılamaz. Bugünün şartlarında terörle ilgili kanunlarda herhangi bir değişiklik yapamayız. Diğer konularda adım atılabilir ama bu konuda asla. Diyaloglarımız devam ediyor. 33. fasılın açılması için 30 Haziran'da Brüksel'de olacağım. Hangi konularda adım atılabilir bunları tekrar konuşup yolumuza devam edeceğiz.