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Siyasetçi Çarptığı Sokak Köpeğiyle Günlerce Gezdi, Şok Eden Manzarayı Görenler Büyük Tepki Gösterdi

SİYASETÇİ ÇARPTIĞI SOKAK KÖPEĞİYLE GÜNLERCE GEZDİ, ŞOK EDEN MANZARAYI GÖRENLER BÜYÜK TEPKİ GÖSTERDİ

Rusya'da, siyasette de aktif görev alan Valery Piskovets isimli doktor, çarptığı sokak köpeği arabasının ızgarasına sıkıştıktan sonra bir kaç gün o şekilde gezmeye devam edince çevreden büyük tepki aldı.

Tarih : 01 Mart 2018, 13:30
Puan Ver : Siyasetçi Çarptığı Sokak Köpeğiyle Günlerce Gezdi, Şok Eden Manzarayı Görenler Büyük Tepki Gösterdi(10/10)6

Rusya'nın Taganrog şehrinde, doktor olduğu açıklanan bir adam çarptığı köpeğin tamponuna sıkıştığı arabasıyla bir kaç gün boyunca seyahat etti. Araç ızgarasında sıkışıp kalan ölü köpekle dolaşan Dr. Valery Piskovets'ın aynı zamanda bir siyasetçi olduğu öğrenildi.

BİR SÜRE CAN ÇEKİŞMİŞ

Olayın şahitleri hayvanın çarpma sonrası hemen ölmediğini ancak Piskovets'in hayvanı oradan çıkarmak yerine yoluna devam ettiğini söyledi. Bir süre boyunca aracına sıkışmış canlı bir köpekle dolaşan adam, hayvan öldükten sonra da bunu yapmaya devam etti.

"BİR KAÇ GÜN O ŞEKİLDE GEZDİ"

Şok edici görüntüyü filme çeken Victoria Taranenko isimli vatandaş, "Zavallı hayvan arabasına sıkıştıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi bütün şehri dolaştı" dedi. Birçok tanık, adamın köpeğin cesediyle bu şekilde birkaç gün boyunca arabasını sürdüğünü doğruladı.

Polis iddialar üzerine araştırma başlattı. 40'lı yaşlarda olan Piskovets'in Rusya'da iktidarda olan Birleşik Rusya Partisi'ne üye olduğu açıklandı.




 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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