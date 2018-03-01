SİYASETÇİ ÇARPTIĞI SOKAK KÖPEĞİYLE GÜNLERCE GEZDİ, ŞOK EDEN MANZARAYI GÖRENLER BÜYÜK TEPKİ GÖSTERDİ
Rusya'da, siyasette de aktif görev alan Valery Piskovets isimli doktor, çarptığı sokak köpeği arabasının ızgarasına sıkıştıktan sonra bir kaç gün o şekilde gezmeye devam edince çevreden büyük tepki aldı.
Rusya'nın Taganrog şehrinde, doktor olduğu açıklanan bir adam çarptığı köpeğin tamponuna sıkıştığı arabasıyla bir kaç gün boyunca seyahat etti. Araç ızgarasında sıkışıp kalan ölü köpekle dolaşan Dr. Valery Piskovets'ın aynı zamanda bir siyasetçi olduğu öğrenildi.
BİR SÜRE CAN ÇEKİŞMİŞ
Olayın şahitleri hayvanın çarpma sonrası hemen ölmediğini ancak Piskovets'in hayvanı oradan çıkarmak yerine yoluna devam ettiğini söyledi. Bir süre boyunca aracına sıkışmış canlı bir köpekle dolaşan adam, hayvan öldükten sonra da bunu yapmaya devam etti.
"BİR KAÇ GÜN O ŞEKİLDE GEZDİ"
Şok edici görüntüyü filme çeken Victoria Taranenko isimli vatandaş, "Zavallı hayvan arabasına sıkıştıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi bütün şehri dolaştı" dedi. Birçok tanık, adamın köpeğin cesediyle bu şekilde birkaç gün boyunca arabasını sürdüğünü doğruladı.
Polis iddialar üzerine araştırma başlattı. 40'lı yaşlarda olan Piskovets'in Rusya'da iktidarda olan Birleşik Rusya Partisi'ne üye olduğu açıklandı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- İran, Dolarla İthalatı Yasakladı
- Orka Holding'e, Türk Olduğu İçin Kredi Vermeyen Bankanın Müdiresi Kovuldu
- Başbakan'dan Kobi'lere Destek Müjdesi: 40 Milyon Sınırı 125 Milyon Tl'ye Çıkacak
- Başbakan Yıldırım: Ocak'ta Türkiye'de 9 Bin 631 Şirket Kuruldu
- Yaz Saati Uygulamasında Elde Edilen Tasarruf, 800 Milyon Lirayı Aştı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Bebeğine Sigara İçiren Cani Baba Tutuklandı
- İki Uyuşturucuyu Birbirine Karıştırdı, Halüsinasyon Görüp Gözlerini Çıkardı
- Müzik Festivalleri Eşit Sayıda Kadın Ve Erkek Sanatçıya Yer Verme Kararı Aldı
- Slovakya'da 27 Yaşındaki Araştırmacı Gazeteci Evinde Ölü Bulundu
- Lübnan Başbakanı Hariri: Şok Yaratmak İçin İstifa Ettim
Bu Haberle İlgili Yorumlar