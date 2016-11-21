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siyah duvakla sahnede

SİYAH DUVAKLA SAHNEDE

Antalya'da konser veren Nazan Öncel'in kıyafeti ve konuşması hayranları tarafından uzun süre alkışlandı

Tarih : 21 Kasım 2016, 09:58
Puan Ver : Siyah Duvakla Sahnede(9/10)7


Son dönemde cinsel istismar önergesi gündemdeyken Nazan Öncel, önceki gece Antalya Jolly Joker de siyah duvakla sahneye çıktı. Sahne kıyafetini komple siyah renkten yana tercih eden şarkıcı, ilk parçası ise sözleriyle cinsel istismara dikkat çeken, ‘Demirden Leblebi' oldu.



Şarkı arasında hayranlarına seslenen Öncel, kıyafetini işaret ederek, “Görüldüğü üzere halimden anlaşılacağız gibi konumuz pedofili” dedi. Öncel, “Çocuk bedeninin istismarının meşrulaştırılması yerine yeni yasal düzenlemelerin çocukları korumak için yapılacağına inanıyorum. Beklentimiz bu yöndedir. Vicdanlarımızın altında kalmayalım. Söylemezdim ama pedofilinin ne anlama geldiğini en iyi ben bilirim” diye konuştu.



 



kaynak:milliyet








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