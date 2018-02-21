Allianz Arena'daki Bayern Münih-Beşiktaş maçında tribünlerde 70 bin taraftar yer alırken, bunun yaklaşık 5 binini Türk seyirciler oluşturdu.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih ile Beşiktaş arasında yapılan maçı tribünlerden 70 bin futbolsever takip etti.

Münih'teki Allianz Arena'da yapılan maçta tribünlerde 70 bin taraftar yer alırken, bunun yaklaşık 5 binini Türk seyirciler oluşturdu.

LUCESCU DA KARŞILAŞMAYI İZLEYENLER ARASINDA

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu da karşılaşmayı izleyenler arasında yer aldı.

Maç öncesi skor tabelasında Türkçe olarak "Hoş geldiniz" yazısı yer aldı.

Kaynak: haberinburada