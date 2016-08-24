

Siyah Beyaz dizisi başlamayacak mı?







Kıvanç Tatlıtuğ ve Tuba Büyüküstün'ün başrollerini paylaşacağı dizi Siyah Beyaz ile ilgili Ay Yapım açıklamada bulundu. Siyah Beyaz dizisinin ertelenmesi ile ilgili bir çok neden ortaya sunuldu. Çıkan haberlere göre Siyah ve Beyaz dizisinin iptal edilmediği ortaya çıktı.







Siyah Beyaz dizisinin iptal nedeni Tuba Büyüküstün'ün çok fazla erkek dizisi olarak bulması oldu. Bunun yanı sıra Kıvanç Tatlıtuğ ise, dizinin ilk bölümlerinde çok fazla kötü rolde gözüktüğünü ve bunu istemediği ortaya çıktı. Ayrıca senaryo krizi yaşandığı da haberler arasında yerini aldı.







Ancak kafaların iyice karışmış olmasından dolayı Ay Yapım, Siyah Beyaz dizisine açıklık getirdi.







Ay Yapım'dan Siyah Beyaz dizisi açıklaması







'Siyah Beyaz' dizisi ile ilgili Ay Yapım bir açıklamada bulundu.



İşte Ay Yapım'dan gelen açıklama:



"Senaryosunu Sema Ergenekon ve Eylem Canpolat'ın yazdığı, ekim ayında ekrana gelmesi planlanan “Siyah Beyaz” isimli projenin yazım çalışmaları, yazarların isteği üzerine halen sürmektedir. Siyah Beyaz projemiz Ay Yapım bünyesinde sezon ortasında çekime hazır hale gelecektir.







Siyah Beyaz yerine Cesur ve Güzel dizisi geldi







Yapılan açıklamalar dolayısıyla Siyah Beyaz dizisinin ekranlarda yer alsa da, Kıvanç Tatlıtuğ ve Tuba Büyüküstün'ün olmayacağı ortaya çıktı.







Ancak Ay Yapım'ın açıklamalarına göre Kıvanç Tatlıtuğ ve Tuba Büyüküstün'ün Siyah Beyaz dizisi yerine Star Tv'de yayınlanacak olan Cesur ve Güzel'de rol alacakları ortaya çıktı. Star Tv'de yayınlanmaya başlayacak olan dizi Cesur ve Güzel yeni sezonun ekim ayında ekranlarda olacak...