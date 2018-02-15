SİVRİSİNEK SOKTU, YATALAK KALDI!
Hindistan'da yaşayan ve 30 sene önce sivrisineklerden kaptığı parazit solucanları sebebiyle tek bacağı hareket edemeyecek kadar büyüyen adam, ameliyat edilerek normal hayata döndürüldü.
Hindistan'da yaşayan 46 yaşındaki Saidalavi isimli adam, bir sivrisinek ısırığı sonucunda yürüyemez halde geldi. Sivrisinek ısırığıyla yayılan parazit solucanları ile bacağı enfeksiyon kapan adam halk arasında fil hastalığı olarak da bilinen elefantiyazis'e yakalandı. Oldukça ender görülen bu hastalığa yakalanan adam geçirdiği ameliyat sonrası 2 yıl aradan sonra ilk adımlarını atmayı başardı.
TEK BAŞINA YÜRÜYEBİLİR HALE GELDİ
2016 yılından beri yatalak olarak yaşayan adam nihayet operasyon geçirerek kendi başına yürüyebilir hale geldi. Hindistan'ın Kochi kentindeki Amrita Tıp Bilimleri Enstitüsünde ameliyat olan Saidalavi, "Bana normal bir hayat sürmem için şans verdikleri için doktorlara kalbimin en derin yerinden teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.
TEŞHİS 30 SENE ÖNCE KONULMUŞTU
"Artık hayatımı geri kazandım ve işime devam etmek için sabırsızlanıyorum." diyen Hint adam, kendisine 30 sene önce bu teşhisin konulduğunu söyleyerek bir takım operasyonlar geçirmesine rağmen şişkinliğin artarak devam ettiğini ifade etti. 5 cerrah ve 3 anestezi uzmanından oluşan ekip 5 saat süren ameliyat sonrası kitleyi çıkarmayı başardı.
Adamın 6 ile 9 ay sonra iki bacağından da yeniden ameliyat olacağı ve o zaman normal bir hayata kavuşabileceği söylendi.
Kaynak: haberinburada
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