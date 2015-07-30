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sivri sinek ısırdı, hayatı kabusa döndü

SİVRİ SİNEK ISIRDI, HAYATI KABUSA DÖNDÜ

Sivri sinek tarafından ısırılan Zhnag isimli adam, adeta balon gibi şişti. 2 aydır bu halde olan talihsiz adam, işinden de kovuldu...

Tarih : 30 Temmuz 2015, 17:17
Puan Ver : Sivri Sinek Isırdı, Hayatı Kabusa Döndü(6/10)4


Sivri sinek tarafından ısırılan Zhnag isimli adam, adeta balon gibi şişti. 2 aydır bu halde olan talihsiz adam, işinden de kovuldu...



Çin'de sivrisinek ısırması sonucu Zhnag isimli adamın yüzü ve boynu şişti. Şişlikten gözlerini bile açamayan adamın sineğe alerjisi olduğu belirtildi.



Çin'de sineğe alerjisi olan Zhang isimli adamı iş yerindeyken sivrisinek ısırdı. Isırma sonucu yüzü balon gibi şişen Zhang 2 aydır tedavi görüyor








Etiketler: Sivri  Sinek  Isırdı  Hayatı  Kabusa  Döndü    haber

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