Sivri sinek tarafından ısırılan Zhnag isimli adam, adeta balon gibi şişti. 2 aydır bu halde olan talihsiz adam, işinden de kovuldu...



Sivri sinek tarafından ısırılan Zhnag isimli adam, adeta balon gibi şişti. 2 aydır bu halde olan talihsiz adam, işinden de kovuldu...



Çin'de sivrisinek ısırması sonucu Zhnag isimli adamın yüzü ve boynu şişti. Şişlikten gözlerini bile açamayan adamın sineğe alerjisi olduğu belirtildi.



Çin'de sineğe alerjisi olan Zhang isimli adamı iş yerindeyken sivrisinek ısırdı. Isırma sonucu yüzü balon gibi şişen Zhang 2 aydır tedavi görüyor