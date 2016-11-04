Irak ordusu Musul'un içlerine ilerlerken, Şii milis gücü Haşdi Şabi de Telafer ile Musul arasındaki hattı kesmeye çalışıyor. Siviller ise beyaz bayraklarla kentten kaçmaya çalışıyor.



Musul operasyonu kapsamında, Irak ordu birliklerinin kentin batısındaki Ayn Cahş ile güneyindeki Hurta köylerini ele geçirdi. Koalisyon güçlerinin ise IŞİD'in ikmal hattı olarak kullandığı kentin kuzeyindeki bir köprüyü hedef aldığı bildirildi. Çatışmaların arasında kalan sivller ise 'beyaz bayraklarla' kentten çıkmaya çalışıyor.







Irak Savunma Bakanlığı'na göre Musul'un doğusundaki İntisar Mahallesi'nde de çatışmalar yaşanıyor.