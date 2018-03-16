YPG kontrolündeki Afrin ve köylerinde çatışma korkusu nedeniyle kaçan sivillerin kaçışı kameraya yansıdı.

SİVİLLER KUŞATMA ALTINDAKİ AFRİN'İ TERKEDİYOR

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, terör örgütlerinden temizlenmesi hedeflenen ve çevresi kuşatılan Afrin merkezi ile yakınındaki köylerde yaşayan sivillerin teröristlerin baskısı nedeniyle bölgeden kaçışı sürüyor. Mehmetçiğin ilerleyişinin ardından, YPG kontrolündeki Afrin ve köylerinde çatışma korkusu nedeniyle kaçan sivillerin kaçışı kameraya yansıdı.

Kaynak: haberinburada