Türk Telekom Stadı'nda Tarihi Görüntüler! Taraftar Akın Etti
Bm Sayı Verdi! Birkaç Günde Binlerce Kişi Afrin'i Terk Etti
Erdoğan Arıkan, Tepki Çeken Sözlerine Açıklık Getirdi
Çiftlik Bank'ın Tek Kazananı Konuştu: Paramı İade Etmek İstiyorum!
Siviller Afrin'den Böyle Kaçtı! İşte İlk Görüntüler
Muş'ta Feci Kaza: 1 Ölü, 36 Yaralı
Almanya'da Mario Gomez Sürprizi!
Emre Akbaba'dan Duygulandıran Sürpriz
Cumhuriyet Davasında Ara Karar Verildi! Tahliye Talepleri Reddedildi
Derbi Öncesi Olay! G.Saray Taraftarı Kadıköy'ü Kazıp Muska Çıkardı
Brezilya'da Cemaatin Köleleştirdiği Yüzlerce Kişi Kurtarıldı
Cenazesi Karışan Gurbetçi, Eskişehir'de Son Yolculuğuna Uğurlandı
Galatasaray'ın Eski Yıldızı, Hollanda Devine Transfer Oluyor
İşte Ekmeleddin İhsanoğlu'nun Kalp Krizi Geçirdiği Anlar!
Evi Yanan Nine 'kocam Eve Gelince Beni Bulamaz' Deyip Çıkmak İstemedi
Ninelerini Baltayla Öldüren Kız Torunlardan Biri Yakalandı
Eski Cumhurbaşkanı Adayı Ekmeleddin İhsanoğlu Kalp Krizi Geçirdi!
Başörtülü Kadına Saldırıyı Metroda Protesto Ettiler
İstanbullular Dikkat! Meteoroloji'den Hafta Sonu Uyarısı Geldi
Mina Başarın'ın Nişanlısı, Mezarın Üstüne Büyük Kalpli Gül Demeti Koydu

SİVİLLER AFRİN'DEN BÖYLE KAÇTI! İŞTE İLK GÖRÜNTÜLER


Siviller Afrin'den böyle kaçtı! İşte ilk görüntüler
Tarih : 16 Mart 2018, 19:50
Puan Ver : Siviller Afrin'den Böyle Kaçtı! İşte İlk Görüntüler(6/10)2

YPG kontrolündeki Afrin ve köylerinde çatışma korkusu nedeniyle kaçan sivillerin kaçışı kameraya yansıdı.

SİVİLLER KUŞATMA ALTINDAKİ AFRİN'İ TERKEDİYOR

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, terör örgütlerinden temizlenmesi hedeflenen ve çevresi kuşatılan Afrin merkezi ile yakınındaki köylerde yaşayan sivillerin teröristlerin baskısı nedeniyle bölgeden kaçışı sürüyor. Mehmetçiğin ilerleyişinin ardından, YPG kontrolündeki Afrin ve köylerinde çatışma korkusu nedeniyle kaçan sivillerin kaçışı kameraya yansıdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Siviller  Afrin  Den  Böyle  Kaçtı  İşte  İlk  Görüntüler    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER