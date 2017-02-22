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Sivilceleri Geçirmek İçin Etkili Ve Farklı Bir Yöntem!
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sivilceleri geçirmek için etkili ve farklı bir yöntem!

SİVİLCELERİ GEÇİRMEK İÇİN ETKİLİ VE FARKLI BİR YÖNTEM!

Sivilceleri geçirmek için de etkilidir. Patatesi ortadan ikiye bölün ve iç kısmını sivilcelerin bulunduğu bölgeye sürün. Katı meyve sıkacağınız varsa suyunu sıkarak pamukla sivilcelere pansuman yapabilirsiniz.

Tarih : 22 Şubat 2017, 14:35
Puan Ver : Sivilceleri Geçirmek İçin Etkili Ve Farklı Bir Yöntem!(9/10)10


Patatesi sürdükten sonra en az 15 dakika bekletin sonra bol suyla yüzünüzü yıkayın. Bu uygulamayı gün içinde 4-5 kez yapabilirsiniz.








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