SİVİLCELERİ GEÇİRMEK İÇİN ETKİLİ VE FARKLI BİR YÖNTEM!
Sivilceleri geçirmek için de etkilidir. Patatesi ortadan ikiye bölün ve iç kısmını sivilcelerin bulunduğu bölgeye sürün. Katı meyve sıkacağınız varsa suyunu sıkarak pamukla sivilcelere pansuman yapabilirsiniz.
Patatesi sürdükten sonra en az 15 dakika bekletin sonra bol suyla yüzünüzü yıkayın. Bu uygulamayı gün içinde 4-5 kez yapabilirsiniz.
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