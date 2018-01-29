Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, 4 ilde istihdam edilmek üzere 15 bin lira maaşla 28 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nin (SHGM) personel alımına yönelik ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

4 İLDE GÖREV ALACAKLAR

Buna göre, Genel Müdürlük, sınav şartı aramaksızın 15 havacılık sertifikasyon uzmanı, 10 havacılık simülatör uzmanı ve 3 büro personeli alacak. İstihdam edilecek personelAnkara, İstanbul, Antalya ve Nevşehir'de çalışacak.

15 BİN LİRA MAAŞ

Havacılık sertifikasyon uzmanlarına mesleki tecrübelerine göre 13 bin 623 lira ile 14 bin 923 lira, havacılık simülatör uzmanlarına 9 bin 79 lira ile 9 bin 945 lira, büro personellerine 2 bin 439 lira ile 2 bin 865 lira arasında brüt ücret ödenecek.

Kaynak: haberinburada