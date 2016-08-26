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sivil halk zarar görmesin diye tedbir alındı

SİVİL HALK ZARAR GÖRMESİN DİYE TEDBİR ALINDI

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı operasyonu için yaptığı açıklamada bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbirin alındığını bildirdi.

Tarih : 26 Ağustos 2016, 14:08
Puan Ver : Sivil Halk Zarar Görmesin Diye Tedbir Alındı(0/10)


Türk Silahlı Kuvvetleri Müşterek Özel Görev Kuvveti ve Koalisyon Hava Kuvvetlerince Suriye'nin Türkiye sınırındaki Cerablus bölgesinde terör örgütü IŞİD'e yönelik başlatılan Fırat Kalkanı Operasyonu'nun sürdüğü, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri aldığı ve bu konuda azami hassasiyeti gösterdiği bildirildi.








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