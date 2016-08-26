Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı operasyonu için yaptığı açıklamada bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbirin alındığını bildirdi.



Türk Silahlı Kuvvetleri Müşterek Özel Görev Kuvveti ve Koalisyon Hava Kuvvetlerince Suriye'nin Türkiye sınırındaki Cerablus bölgesinde terör örgütü IŞİD'e yönelik başlatılan Fırat Kalkanı Operasyonu'nun sürdüğü, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri aldığı ve bu konuda azami hassasiyeti gösterdiği bildirildi.