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‘sivil' dediler terörist çıktı!

‘SİVİL' DEDİLER TERÖRİST ÇIKTI!

Diyarbakır'da kayyumlara eylem hazırlığındayken öldürülen PKK'lı Sabiha Üçoş'un fotoğrafına ulaşıldı.

Tarih : 25 Kasım 2016, 10:45
Puan Ver : ‘Sivil' Dediler Terörist Çıktı!(7/10)5


Van nüfusuna kayıtlı 1990 doğumlu ‘Evin' kod adlı teröristin, yanında el çantası olduğu için sivil olduğu iddia edildi. Ancak gerçek hiç de öyle değildi. Üçoş, Şırnak Üniversitesi'nde eğitim alırken geçen yıl PKK'nın gençlik yapılanması DGH ile tanıştı. Bir süre sonra da yasa dışı yollarla Kuzey Irak'taki PKK kamplarına katıldı.



O günden sonra ailesi kızlarından Haber alamadı. Ta ki yanındaki PKK'lı ile Diyarbakır'a gönderilene dek. Suikast hazırlığındayken öldürülen Üçoş'un üzerinde el bombası ve tabanca bulunmuştu.



 



kaynak:yeniakit








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