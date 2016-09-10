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SİVİL ARACA MAYINLI SALDIRI: 2 ÖLÜ


SİVİL ARACA MAYINLI SALDIRI: 2 ÖLÜ
Tarih : 10 Eylül 2016, 12:39
Puan Ver : Sivil Araca Mayınlı Saldırı: 2 Ölü(6/10)4


Tunceli'nin Hozat ilçesinde bir otomobilin geçişi sırasında teröristler tarafından yola tuzaklanan mayının patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.



Olay, Hozat ilçesi Yenibaş (Amutka) köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kesim yapacakları sahayı görmek için ormanlık alana gidenKahramanmaraş nüfusuna kayıtlı 2 kişi, içerisinde bulundukları özel aracın, teröristler tarafından tuzaklanan mayına çarpması sonucu hayatını kaybetti. Patlamanın ardından bölgeye güvenlik güçleri sevk edilirken, bölgede teröristlerle çatışma yaşandığı öğrenildi. Çatışmanın devam ettiği belirtildi.








Etiketler: Sivil  Araca  Mayınlı  Saldırı  2  Ölü    haber

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