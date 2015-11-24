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Siverek'te saldırı : 1 polis şehit

SİVEREK'TE SALDIRI : 1 POLİS ŞEHİT

Şanlıuraf'nın Siverek ilçesinde beton firmasını ziyarete giden Siverek Kaymakamı Vural Karagül'ün çıkış hazırlığı sırasında, teröristler tarafından otomatik silahlarla çapraz ateşi açıldı.

Tarih : 24 Kasım 2015, 09:00
Puan Ver : Siverek'te Saldırı : 1 Polis Şehit(8/10)9


Şanlıuraf'nın Siverek ilçesinde beton firmasını ziyarete giden Siverek Kaymakamı Vural Karagül'ün çıkış hazırlığı sırasında, teröristler tarafından otomatik silahlarla çapraz ateşi açıldı.



Bu sırada şantiyenin önünde yoldan geçmekte olan polis trafik aracı, terörist kurşunlara hedef oldu. Kaymakam karagül'ün yara almadığı saldırıda ekip aracında bulunan 2 polis memuru yaralandı.



Saldırının ardından teröristler kaçarken, yaralanan polisler ise ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memurlarından Serdar Toprak (31), şehit oldu.



 








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