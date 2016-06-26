

Kaza, akşam saatlerinde Siverek-Şanlıurfa karayolunun 2'nci kilometresindeki Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. İlçe merkezine giden jandarma minibüsünün sürücüsü, karşı yönden gelen, sürücüsü henüz belirlenemeyen 18 AZ 118 plakalı minibüse çarpmamak için manevra yapınca kontrolden çıkarak devrildi. Diğer minibüs de yol kenarındaki







Kazada, Siverek İlçesi Jandarma Komutanlığı'nda görevli Soner Baz, Ramazan Tayboğa, Melihcan Öztürk, Sinan Özdemir ve Mehmet Can Değerli isimli askerler ile diğer araçtaki Emrah, Emel, Elif, Rafet, Baran, Seher ve Medine Kanar yaralandı.







Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.