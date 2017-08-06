SİVAS'TAKİ TOPLU AÇILIŞ TÖRENİNDE BAŞBAKAN'IN DAVETİ ÜZERİNE GÜL, KÜRSÜYE ÇIKTI
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Binali Yıldırım ile birlikte Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın'ın oğlu Burak Aydın'ın düğün törenine katılmak için kente geldi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış ve temel atma törenine de katılan Gül, vatandaşlara hitap etti.
"BİNALİ BEY'İN DAVETİNİ KIRAMADIM"
Gül, "Değerli Belediye Başkanı Sami Bey'in mutlu gününde, onun mutluluğuna ortak olmak için Sivas'tayım. Bu vesileyle hükümetimizin bu güzel hizmetlerine bir kez daha şahit olmak ve sizlerle buluşma fırsatı çıktı. Değerli Başbakan Binali Bey'in de davetini kıramadım ve sizinle beraberim." dedi.
EZAN OKUNUNCA KONUŞMASINI KESİP EZANI DİNLEDİ
Bu sırada akşam ezanının okunması üzerine Gül, konuşmasını keserek ezanı dinledi. Daha sonra konuşmasını sürdüren 11. Cumhurbaşkanı Gül, "Bu ezanlar, asırlardır bu minarelerden okunuyor ve bu minareler, bu kubbeler, Selçuklulardan kalan bu miras, o zaman da Sivas'ın ne kadar önemli bir merkez olduğunu gösteriyor. Yine Cumhuriyetin başında yine aynı şekilde Sivas çok önemli bir merkez oldu. Sivas Kongresi bugünkü devletin kuruluşunun temel taşlarından birisi oldu. Bu tarihi binalar, bu lise, hükümet binası, bütün bunlar, şu binaların içerisinde ne kadar şirin, ne kadar güzel, ne kadar kimlikli, ne kadar değerli, o zaman Sivas'ın önemi ne kadar mühimmiş, bir kez daha hala ispatlıyor." ifadelerini kullandı.
SİVAS'A YAPILAN HİZMETLER İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ
Aradan uzun yıllar geçtikten sonra son 15 yıl içinde Sivas'a tekrar büyük hizmetlerin gelmeye başladığını dile getiren Gül, emeği geçenlere teşekkür etti. Abdullah Gül, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ı, yakından tanıdığını, kendisinin yalnızca Sivas'a değil Türkiye'ye güzel hizmetler yaptığını kaydetti.
Kaynak: haberinburada
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