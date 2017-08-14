Sivas'ta 5'inci Piyade Eğitim Komutanlığı'nda vatani görevini yapan 31 asker öğlen saatlerinde karın ağrısı şikayeti ile hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde askerlerde her hangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

ZEHİRLENME BULGUSUNA RASTLANAMADI

Sivas 5'inci Piyade Er Eğitim Komutanlığı'nda askerlik hizmetlerini yapan 31 asker öğlen saatlerinde karın ağrısı rahatsızlığı yaşadı. Bunun üzerine askerler komutanları nezaretinde parçalar halinde Numune Hastanesi acil servisine götürüldü. Gıda zehirlenmesi şüphesi ile yapılan muayenelerde her hangi bir bulguya rastlanmadı."İDARİ TAHKİKAT DEVAM ETMEKTEDİR"

Kontrolden geçirilen askerler taburcu edilerek birliklerine döndü. Konuyla ilgili olarak Sivas Valiliği de yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "İlimiz 5'inci Piyade Eğitim Komutanlığında vatani görevini yapan 31 askerimiz öğlen saatlerinde gastroenterit ve karın ağrısı şikayeti ile Numune Hastanesi Acil Servisine müracaat etmiştir. Yapılan muayene ve tetkikler sonucundan mikrobiyolojik bir etkene rastlanmamıştır. Askerlerin tamamı yapılan muayene ve tetkik sonucundan olumsuz bir bulguya rastlanmaması sonucu taburcu edilmiştir. İdari tahkikat devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: haberinburada