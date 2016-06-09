

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı iken son kararname ile Sivas Valiliği'ne atanan Davut Gül, görevine başlamak için Sabah saatlerinde kente geldi. Daha önce Sivas'ın Gürün ve Şarkışla İlçeleri'nde kaymakamlık yapan Gül için Valilik binasın önünde karşılama töreni düzenlendi. İl protokolü, Valilik personeli ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri Vali Gül'ü karşılamak için yağmur altında uzun kuyruk oluşturdu. Kendini karşılamaya gelenlerle tokalaşan Vali Gül daha sonra makamına geçti. Valilik makamına oturan Gül, "Burası tabi Halil RIfat Paşa'nın makamı, heyecanlanmamak mümkün değil" diyerek basın mensuplarına poz verdi. Ardından Vali HASAN Canpolat Konferans Salonu'nda basın toplanıtısı düzenleyen Gül, şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, şöyle konuştu:







"Milletimizin, devletimizin terörle mücadeledeki kararlılığı, hiç şüphesiz terör bitene kadar devam edecektir. Bu konuda hem devletimizin iradesi en üst seviyededir, hem de aziz milletimizin iradesi en üst seviyededir. Terör olayları milletimizin birlik ve bütünlüğünü, milletimizin arasındaki kardeşliği hiçbir zaman yok edemeyecektir. Paralel Devlet Yapılanması başta olmak üzere bütün terör örgütleriyle bundan önce olduğu gibi bundan sonrada kararlılıkla mücadele edeceğiz."







"TERLEYEN VALİ OLMAK İÇİN GELDİM"







Daha önce Sivas'ta görev yaptığını ve şehri iyi bildiğini belirten Vali Gül, şöyle konuştu:







"Tabii bu bir bayrak yarışı. Sonuç itibariyle sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın, hükümetimizin iradesiyle, bizim hizmet yapmamız uygun görüldü. Sivas'ı bir adım öteye nasıl götüreceğiz onun hesabını yapacağız. Sivas'ın potansiyeli çok büyük. Sivas'ta başarılı olmamak için hiçbir neden yoktur. Çok iyi bir insan kalitesi var. Sayın Çumhurbaşkanımızın emir buyurduğu gibi, terleyen cumhurbaşkanı, terleyen başbakan, terleyen bakan ve bende terleyen vali olmak için geldim. İnşallah sizlerin yardımıyla belli bir süre içerisinde bu konuştuklarımızı hayata geçtiğini göreceksiniz" dedi.Sivas'ın her yerini karış karış gezerek vatandaşlarla buluşacağını belirten Gül, "Bu yapacağımız bir lütuf değil, görevimiz. Biz Sivas'a, Sivaslıya efendilik yapmak için değil hizmetkar olmaya geldik. Sayın başbakanımızın tabiriyle laf üstüne değil laf değil taş üstüne taş koymaya geldik."