

Seyrantepe Mahallesi'nde yaşayan T.Ş'yi (66) telefonla arayan zanlılar, terör örgütüyle bağlantılı olduğu ve kuyumcu soygunlarına karıştığı bahanesiyle evindeki para ve altınları gönderecekleri polise vermesini istedi.







T.Ş, evine gelen dolandırıcılara 10 bin 595 lira, 140 avro ve cumhuriyet altınını verdi.







Dolandırıldığını anlayan T.Ş'nin ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı polislerle, yunus ekipleri, Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı A.Y. (37) M.D. (23), N.B. (30) ve B.Y'yi (27), Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda üzerlerinde para ve altınla yakaladı.







kaynak:haberler