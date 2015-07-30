O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

sivas'ta nişan yolunda kaza: 3 ölü, 14 yaralı

SİVAS'TA NİŞAN YOLUNDA KAZA: 3 ÖLÜ, 14 YARALI

Kaza, sabah 05.30 sıralarında Sivas-Kayseri karayolunun 25'inci kilometresinde bulunan Kovalı Kavşağı'nda meydana geldi.

Tarih : 30 Temmuz 2015, 10:26
Puan Ver : Sivas'ta Nişan Yolunda Kaza: 3 Ölü, 14 Yaralı(10/10)10


Kaza, sabah 05.30 sıralarında Sivas-Kayseri karayolunun 25'inci kilometresinde bulunan Kovalı Kavşağı'nda meydana geldi. Adana'dan, Erzurum'a nişan töreni için yola çıkan İrfan Sezer (39) yönetimindeki 01 VY 150 plakalı minibüs, Kovalı kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı. Yaklaşık 100 metre sürüklenen minibüs yine bariyerlere çarparak durdu. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.



Kazada minibüste bulunan yolculardan Seyit Yusuf Deliduman ile Sediya Deliduman olay yerinde, 1 yaşındaki Miraç Deliduman ise kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Araç sürücüsü Sezer ile birlikte Fatmanur (1),  Zana (25), Şahabettin (27), Yunus Emre (13), Rojin (10), Sümeyye (1), Ecrin (4), Erol (36), Emel (22), Nazlı (19), İrem (16), Hurinaz (56) ve Hüsne Deliduman (34) yaralandı.  Yaralılar ambulanslarla kent merkezindeki Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Numune Hastanesi ve Sivas Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan sürücü İrfan Sezer'in durumunun da ağır olduğu öğrenildi.








Etiketler: Sivas  Ta  Nişan  Yolunda  Kaza  3  Ölü  14  Yaralı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER