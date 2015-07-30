

Kaza, sabah 05.30 sıralarında Sivas-Kayseri karayolunun 25'inci kilometresinde bulunan Kovalı Kavşağı'nda meydana geldi. Adana'dan, Erzurum'a nişan töreni için yola çıkan İrfan Sezer (39) yönetimindeki 01 VY 150 plakalı minibüs, Kovalı kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı. Yaklaşık 100 metre sürüklenen minibüs yine bariyerlere çarparak durdu. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.







Kazada minibüste bulunan yolculardan Seyit Yusuf Deliduman ile Sediya Deliduman olay yerinde, 1 yaşındaki Miraç Deliduman ise kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Araç sürücüsü Sezer ile birlikte Fatmanur (1), Zana (25), Şahabettin (27), Yunus Emre (13), Rojin (10), Sümeyye (1), Ecrin (4), Erol (36), Emel (22), Nazlı (19), İrem (16), Hurinaz (56) ve Hüsne Deliduman (34) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kent merkezindeki Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Numune Hastanesi ve Sivas Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan sürücü İrfan Sezer'in durumunun da ağır olduğu öğrenildi.