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Sivas'ta Korkunç Olay! 83 Koyun Ahırda Çıkan Yangında Telef Oldu

Sivas'ta Korkunç Olay! 83 Koyun Ahırda Çıkan Yangında Telef Oldu

SİVAS'TA KORKUNÇ OLAY! 83 KOYUN AHIRDA ÇIKAN YANGINDA TELEF OLDU

Sivas'ta koyunlarla dolu ahırda çıkan yangında, 83 koyun korkunç şekilde yanarak telef oldu.

Tarih : 23 Temmuz 2017, 20:30
Puan Ver : Sivas'ta Korkunç Olay! 83 Koyun Ahırda Çıkan Yangında Telef Oldu(10/10)6

Sivas'ta merkeze bağlı Himmetfakı köyü Gediğindibi mevkisinde 35 yaşındaki Hıdır Dalcan'a ait ahırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden Dalcan, ahırdaki 400 koyundan 317'sini ailesiyle tahliye etti, 83 koyun ise yanarak telef oldu.

EKİPLER İNCELEMEDE BULUNDU

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine gelen Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangını söndürdü. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Sivas Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri yanan ahırda incelemede bulundu.

PATLAMA SESİNDEN SONRA YANGIN ÇIKTI

Hayvancılık yapmak için yaklaşık 2 yıl önce Erzincan'dan Sivas'a geldiklerini ifade eden Dalcan, ahırın bitişiğindeki evlerinde bulundukları sırada bir patlama sesi duyduklarını ve sonrasında ahırın yandığını söyledi.

SADECE KOYUN OLARAK 80 BİN TL ZARARIMIZ VAR

Ahırdaki 400 koyunu tahliye etmeye başladıklarını dile getiren Dalcan, dip tarafta bulunan 83 koyunun yanarak telef olduğunu anlatarak, "Zararımız büyük, yetkililerden yardım etmelerini bekliyoruz. Yangının neden çıktığını bilmiyoruz. Elektrikten olabilir. Sadece koyun olarak 80 bin lira zararımız var, bir de ahır yandı." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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