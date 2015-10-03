

Sivas kent merkezine 60 kilometre uzaklıkta yer alan Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'ne gelerek burada idari bina inşaatını inceleyen müteahhit firma yetkilisi Takki Akkuş(68), bir müddet sonra inşaat alanına girdi. Bu esnada inşaat asansörüyle yukarı çekilen 6 metre uzunluğunda ve 8 milimetre genişliğindeki inşaat demiri, Akkuş'un üzerine düşerek kafasının arkasına saplandı.