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sivas'ta kadın hostese otobüste kurşun

SİVAS'TA KADIN HOSTESE OTOBÜSTE KURŞUN

Kadın hostese otobüste kurşunSivas'ta 47 yaşındaki M.A.İ., daha önceden aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen otobüs hostesi 37 yaşındaki Gülay Yurttutan'ı, çalıştığı yolcu otobüsün içinde tabancayla bacağından yaraladı.

Tarih : 12 Temmuz 2016, 13:40
Puan Ver : Sivas'ta Kadın Hostese Otobüste Kurşun(5/10)5


Sivas'ta 47 yaşındaki M.A.İ., daha önceden aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen otobüs hostesi 37 yaşındaki Gülay Yurttutan'ı, çalıştığı yolcu otobüsün içinde tabancayla bacağından yaraladı.



Olay, saat 11.00 sıralarında Sivas Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Hostes olarak çalıştığı otobüsle İzmir'den Sivas'a gelen Gülay Yurttutan, yolcuları araçtan indikten sonra daha önceden aralarında husumet bulunan M.A.İ. ile karşılaştı. İddiaya göre M.A.İ., Yurttutan'a "Ben sana bir daha Sivas'a gelme demedim mi?" diyerek tabancayla ateş açtı. 4 el ateş eden şüpheli, Yurttutan'ı sağ bacağından yaraladı.



Otogarda devriye gezen polis ekipleri M.A.İ.'yi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Yaralanan Gülay Yurttutan ise ambulansla Numune Hastanesi'ne götürülerek acil serviste tedaviye alındı.



Olay sırasında terminalde park halinde bulan bir başka otobüsün de seken kurşunla camı kırıldı.



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Etiketler: Sivas  Ta  Kadın  Hostese  Otobüste  Kurşun    haber

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