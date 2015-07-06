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SİVAS'TA İKİ YÜK TRENİ BÖYLE ÇARPIŞTI !


SİVAS'TA İKİ YÜK TRENİ BÖYLE ÇARPIŞTI !
Tarih : 06 Temmuz 2015, 09:15
Puan Ver : Sivas'ta İki Yük Treni Böyle Çarpıştı !(9/10)9


Sivas'ta meydana gelen kazadan alınan haberlere göre, Sivas'tan Malatya'ya travers taşıyan makinistler Ramazan Ağbaba (51) ve Reşat Aşkın (21) yönetimindeki 53026 sefer sayılı yük treni, Kangal ilçesine bağlı Çetinkaya köyü yakınındaki Koçköprü altındaki yol ayrımında, Malatya'dan Sivas'a gelen 53293 sefer sayılı makinistlerinin kimliği henüz öğrenilemeyen boş yük treninin vagonlarına çarptı.



Kazada ağır yaralanan Ağbaba ve Aşkın, Kangal Devlet Hastanesine kaldırıldı. Aşkın, müdahalelere karşın kurtarılamadı.



Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen Ağbaba'nın da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Sivas'ta meydana gelen kazada, çok sayıda vagon devrildi.



Sivas'ta meydana gelen kaza sonrası hasar gören köprü, vasıta trafiğine kapatıldığı gelen son haberler arasında.








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