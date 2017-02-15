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SİVAS'TA AV TÜFEKLERİNİN TAŞINMASI VE KULLANIMI YASAKLANDI


SİVAS'TA AV TÜFEKLERİNİN TAŞINMASI VE KULLANIMI YASAKLANDI
Tarih : 15 Şubat 2017, 11:52
Puan Ver : Sivas'ta Av Tüfeklerinin Taşınması Ve Kullanımı Yasaklandı(5/10)7


Sivas'ta av tüfeklerine OHAL düzenlemesi geldi. Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada, avda ve sporda kullanılan tüfekler,  nişan tabancaları ve av bıçaklarının yapımı, alımı-satımı ve bulundurulmasına  dair kanun kapsamında TS 870 standardında olması kaydıyla üretimine izin verilen  ve yurtiçi piyasada satışı yapılan, M-16, AK-47 ve G3 gibi uzun namlulu ve tam  otomatik atış yeteneğine sahip silahlara benzer av tüfeklerinin taşınması  aşamasında, güvenlik güçlerinin keşif ve gözetleme faaliyetlerinde avcı-terör  örgütü mensubu ayrımı konusunda tereddütler yaşanabildiği vurgulandı.



 Bu silahların taşınması ve kullanılmasında kısıtlama getirilmesinin  istenildiği belirtilen açıklamada, "Valilik makamının oluru ile ruhsatlı da olsa  güvenlik kuvvetlerince kullanılan uzun namlulu ve tam otomatik atış yeteneğine  haiz harp silahı görünümünde olan yivsiz tüfeklerin taşınmasının ve  kullanılmasının 2935 sayılı OHAL Kanunun ilgili maddeleri hükmünce ve OHAL  süresince ilimiz genelinde kullanılmasına ve taşınmasına kısıtlama  getirilmiştir" denildi.



 



kaynak:milliyet








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