Fatih Terim: Ndiaye'yi Zehirlemişler, Göndermemiz Gerek
Bu Kez Köşeye Sıkıştı! Adnan Oktar'ı Bitirecek Madde Tbmm'de
Euroleague'de Cska, 21. Haftanın Sonunda Lider
Bjk Tv, Uzatmada Gelen Golden Sonra Yıkıldı
Farih Terim, Kaptanı Yanına Aldı: Artık Dümene Geç
Yeşilçam'ın 'bitirim Zeki'si Zeki Keskin Hayatını Kaybetti
En Uygun Sigorta Teklifi Al
Kendine Kulüp Bulamayan Ozan Tufan, Aykut Kocaman'dan Gelecek Haberi Bekliyor
7'den 70'e Hayatımızı Değiştirecek 83 Maddelik Sürpriz Torba Yasanın Bütün Detayları
Galatasaray Başkanı Cengiz, Dursun Özbek'in Transferleri İçin İnceleme Başlattı
Havadaki Gözümüz Olacak! İşte İlk Türk Hava Gemisi Kuzgun'un Detayları
Şarkıcı Linet, Çocuk Yapacak Erkek Bulamıyor
Sivasspor'un Yıldızı Robinho, Soğuk Nedeniyle Perişan Halde
Emrah'a Reddettiği Oğlu Sorulunda Köpürdü: Adam Gibi Soru Sorun
Rakip Taraftarlar, Uçak Kazasında Futbolcuları Ölen Chapecoense İle Dalga Geçti
Sıla, Ahmet Kural'ın Eşyalarını Yollayarak Köprüleri Tamamen Attı
Spor Bakanı Osman Aşkın, Cedi Osman'a Meydan Okudu
Fenerbahçe'ye Başkan Adayı Olan Ali Koç, Yol Planını Hazırladı
Stoke Cityli Taraftarlar, Ndiaye'ye Verilen Forma Numarası Sonrası Çıldırdı
Litvanya Ekibinin Yıldız Diye Aldığı Futbolcu, Amatör Futbolcu Çıktı

Sivasspor'un Yıldızı Robinho, Soğuk Nedeniyle Perişan Halde

SİVASSPOR'UN YILDIZI ROBİNHO, SOĞUK NEDENİYLE PERİŞAN HALDE

Sıcaklık ortalaması 30 derece olan Brezilya'dan Sivasspor'a gelen Robinho, dondurucu soğuk nedeniyle zor günler geçiriyor.

Tarih : 03 Şubat 2018, 10:50
Puan Ver : Sivasspor'un Yıldızı Robinho, Soğuk Nedeniyle Perişan Halde(9/10)5

Henüz 10 gündür Sivas'ta olan, Sivasspor'un Brezilyalı yıldızı Robinho, iklim şartları karşısında oldukça zorluk çekiyor.

Takım arkadaşlarıyla uyumlu bir görüntü çizmesine rağmen Sivas'ın dondurucu soğuğu nedeniyle fazlasıyla zorluk çeken Robinho, antrenmanlarda diğer futbolculara sık sık bu soruyu soruyor: "Yaz ne zaman gelecek?"

"ZAMANA İHTİYACI VAR"

Kone başta olmak üzere yabancı oyuncular belli bir süre sona hava değişimini atlatacağını Robinho'ya söylerken, teknik direktör Samet Aybaba da Brezilyalı süperstarın zamana ihtiyaç duyduğunu söyledi.

"HENÜZ SOĞUK HAVAYA AYAK UYDURAMIYOR"

Tecrübeli hoca Samet Aybaba, "Robinho'nun kalitesi dünya çapında, takımla da uyumu iyi. Ancak Brezilya'dan geldiği için soğuk havaya henüz ayak uyduramıyor. Bu çok doğal. Zamanla alışacaktır" dedi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Sivasspor  Un  Yıldızı  Robinho  Soğuk  Nedeniyle  Perişan  Halde    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER