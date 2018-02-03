Henüz 10 gündür Sivas'ta olan, Sivasspor'un Brezilyalı yıldızı Robinho, iklim şartları karşısında oldukça zorluk çekiyor.

Takım arkadaşlarıyla uyumlu bir görüntü çizmesine rağmen Sivas'ın dondurucu soğuğu nedeniyle fazlasıyla zorluk çeken Robinho, antrenmanlarda diğer futbolculara sık sık bu soruyu soruyor: "Yaz ne zaman gelecek?"

"ZAMANA İHTİYACI VAR"

Kone başta olmak üzere yabancı oyuncular belli bir süre sona hava değişimini atlatacağını Robinho'ya söylerken, teknik direktör Samet Aybaba da Brezilyalı süperstarın zamana ihtiyaç duyduğunu söyledi.

"HENÜZ SOĞUK HAVAYA AYAK UYDURAMIYOR"

Tecrübeli hoca Samet Aybaba, "Robinho'nun kalitesi dünya çapında, takımla da uyumu iyi. Ancak Brezilya'dan geldiği için soğuk havaya henüz ayak uyduramıyor. Bu çok doğal. Zamanla alışacaktır" dedi.

Kaynak: haberinburada