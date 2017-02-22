Darbe Ana İddianamesi Kabul Edildi
Sivasspor'dan Tribünde Tek Fiyat: 5 Tl
Chp İlçe Başkanı Hakkında Soruşturma Başlatıldı
Kuzey Avrupa Ülkesinde 'ananaslı Pizza' Krizi!
700 Tl'lik Faturayı 150 Tl'ye Düşürüyor
Fatih'te Sahte Içki Operasyonu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Tarafından Yürütülen ...
Dolandırıcıların Telefon Kayıtları Ortaya Çıktı!
Dolar/Tl 3,60'ın Altını Gördü
Eski Emniyet İstihbarat Başkanları Bylock'çu Çıktı
Brezilya'da Amerikan Devi Brinks'in Hangarı Soyuldu
Alexis Ren İle Jay Alvarrez Ayrıldı
Bakan Ahmet Arslan'dan 3. Havalimanı İddialarına Yanıt
Başbakan'dan Mhp İle Ortak Etkinlik Açıklaması
Muslera: Ülkeme Döneceğim Ve...
İsveçli Siyasetçiden Gün İçinde Seks Molası Önerisi!
İstanbul'da Bu Akşam Bazı Yollar Kapatılacak!
Hac Kuraları Ne Zaman Çekilecek ?
Sivilceleri Geçirmek İçin Etkili Ve Farklı Bir Yöntem!
İran'dan Türkiye'ye Küstah Tehdit!

sivasspor'dan tribünde tek fiyat: 5 tl

SİVASSPOR'DAN TRİBÜNDE TEK FİYAT: 5 TL

TFF 1'inci Lİg'de şampiyonluk yarışı veren Sivasspor, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçında bütün tribün fiyatlarını 5 lira olarak belirledi.

Tarih : 22 Şubat 2017, 17:24
Puan Ver : Sivasspor'dan Tribünde Tek Fiyat: 5 Tl(10/10)12


TFF 1'inci ligde Denizlispor galibiyeti ile haftayı 38 puanla ikinci sırada kapatan Sivasspor, taraftar desteği sağlamak için farklı bir karara imza attı. Daha önce VIP 20, maraton 15 ve kale arkası 10 lira olarak belirlenen bilet fiyatlarında değişiklik yapan yönetim kurulu, seyirciye açık bütün tribünlerin bilet fiyatlarını 5 lira olarak değiştirdi.



Pazar günü oynanacak maçın biletleri Kongre Müzesi bahçesinde bulunan Sivasspor Store'da ve passolig internet sitesinde satışa sunuldu. Sivasspor Store'de gişeler cumartesi akşamına kadar 10.30 ile 19.00 saatleri arasında hizmet verecek. Maçın oynanacağı gün satış yapılmayacak. Passolig Kartı bulunmayanlar ise maç gününe kadar Sivasspor Store'dan kartlarını alabilecek. Yeni 4 Eylül Stadyumu güney tribünü önündeki Passolig Kart gişeleri ise perşembe, cuma, cumartesi ve maç günü 09.00 ile 18.00 saatleri arasında satış yapacak. Eski fiyatlardan bilet alan taraftarlar ise kulubün davetlisi olarak VIP tribününden karşılaşmayı izleyecek. Kırmızı beyazlı ekip resmi sitesinden yaptığı açıklamada, "Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen takımımızı taraftarlarımızın yalnız bırakmamasını ve yoğunluk yaşanmadan biletlerini hafta içi almaları önemle rica ederiz" ifadelerine yer verdi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Sivasspor  Dan  Tribünde  Tek  Fiyat  5  Tl    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER