Brezilyalı yıldız Robinho, Sivasspor'la ilk antrenmanına çıktı. Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, yıldız futbolcunun Türk futboluna katkı sağlayacağını ifade etti.

Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Samet Aybaba yönetimindeki gerçekleştirilen idmana yeni transfer Robinho'da katıldı. Isınma hareketleri, istasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman top kapma ve yarı sahada çift kale maç ile sona erdi.

"PUAN KAYBETMEK İSTEMİYORUZ"

Antrenman öncesi basın mensuplarını sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Samet Aybaba, "Akhisar maçı iyi oynadığımız bir maçtı, yakaladığımız pozisyonlar var. Pozisyonları skora yansıtmak lazım. Bu yönden sıkıntı yaşadık. Oyuncuların performansından, mücadelesinden çok memnunum. Önümüzde zorlu bir Malatya maçı var. Onlar da bizimle beraber Süper Lig'e çıktı. İyi takım oluşturdular. Özellikle kendi sahalarında iyi oynuyorlar. Başarılı bir takımları var. Zor bir maç olacak. Biz puan kaybetmek istemiyoruz. Oluşturduğumuz takımın performansı belli. Orada da bu performansı yansıtıp 3 puanla dönmek istiyoruz" dedi.

"ROBINHO TRANSFERİNDEN MEMNUNUM"

Robinho'nun transfer edilmesinden dolayı mutlu olduğunu ifade eden Aybaba, "Böyle kaliteli oyuncular ülkemize gelsin. Yıllarca hep bunları savunduk. Bizim oyuncularımız da onlardan bir şey öğrensin. Onların da bir şeyleri geliştirme şansları var. Şimdi bizim genç oyunculara görev düşüyor. Takımdaki yerli oyunculara görev düşüyor. Onlar da kendini biraz geliştirirse zaten bizim amacımız Türk futboluna katkı sağlamak. Bireysel birinin bir yere gelip bir şey yapmasıyla planlanmış bir şey değil bu. Bu arkadaşımız da inşallah takım içine katılır ve katkılı olur. Biz de böyle bir yıldızı seyrettirdiğimiz için hem de ondan Sivasspor faydalandığı için mutlu oluruz" diye konuştu.

Bir yabancı oyuncu transferi daha yapacaklarını anlatan Aybaba çalışmaların devam ettiğini belirtti.

"BURADAKİ PERFORMANSINA BAKACAĞIZ"

Robinho'nun Evkur Yeni Malatyaspor maçında oynayıp oynamayacağının sorulması üzerine Aybaba," Bakacağız, çalışacağız. Kendisi bireysel performansçısıyla çalışmış, onların ligi 3 Aralık'ta bitti. Ama ondan sonra çalışmaya devam etmiş. Şimdi buradaki performansına bakacağız. Onun da öbür oyunculardan bir farkı yok. Kim hak ediyorsa o oynayacak. Bizde şöyle bir şey var. Yaşlıydı, gençti, oralıydı, buralıydı diye bir ayrım yok. Sahadaki performansı oynamasını gerektiriyorsa oyuncu arkadaşımız oynuyor. Öbürü de onun yerine geçmek için çalışıyor. Robinho'nun hazır olma anlayışı ile bizimki farklı oluyor. Bakacağız, değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: haberinburada