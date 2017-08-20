SİVASSPOR, MALATYASPOR'U 2-0 YENDİ
Süper Lig'in iki yeni ekibi Demir Grup Sivasspor ile Evkur Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Maçı Sivasspor 2-0 kazandı.
Süper Lig'in iki yeni ekibi Demir Grup Sivasspor ile Evkur Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Yeni 3 Eylül Stadı'nda oynanan mücadele Sivasspor sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Mücadelede golleri 41. dakikada Kone ve 67. dakikada Leandrinho kaydetti.
Bu sonuçla Sivasspor puanını 3'e yükselti. Yeni Malatyaspor ise 3 puanda kaldı.
Kaynak: haberinburada
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