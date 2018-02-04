SİVASSPOR İLE GALATASARAY KULÜBELERİ ARASINDA TARTIŞMA YAŞANDI
Galatasaray ile Sivasspor yedek kulübeleri arasında tartışma çıktı. Hasan Şaş ve Ümit Davala zor sakinleştirilirken, hakem Fırat Aydınus'tan uyarı geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Sivasspor ile Galatasaray kozlarını paylaşırken 14. dakikada iki takım yedek kulübeleri arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.
Faul pozisyonu sonrası kulübelerde tartışma çıkarken, Hasan Şaş ve Ümit Davala zor zaptedildi. Fatih Terim'in müdahele etmesi sonrası, iki hoca sakinleşti ve kulübeye geri döndü.
"BİR DAHA OLURSA TRİBÜNE GÖNDERİYORSUN"
Olaya hemen müdahele eden Fırat Aydınus, karşılaşmanın dördüncü hakemi Özgür Yankaya'dan olayla ilgili bilgi aldı.
Aydınus, benzer bir durumun tekrar meydana gelmesi durumunda "Bir daha olursa tribüne gönderiyorsun" diye talimat verdi.
Kaynak: haberinburada
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