SİVASSPOR, HENRİ SAİVET'İ KADROSUNA KATTI
Geçtiğimiz günlerde Brezilyalı yıldız Robinho'yu kadrosuna katan Demir Grup Sivasspor, Newcastle United'dan Henri Saivet'i kadrosuna kattı.
Demir Grup Sivasspor, Premier League'den orta saha transferi yaptı! Sivasspor, Newcastle United'dan Henri Saivet'i kadrosuna kattı.
27 YAŞINDAKİ SAIVET'İ RENKLERİNE BAĞLADI
beIN SPORTS'un haberine göre; Sivasspor, Newcastle United'da forma giyen 27 yaşındaki Senegalli orta saha Saivet'i renklerine bağladı.
Sivasspor geçtiğimiz günlerde Brezilyalı dünya yıldızı Robinho'yu kadrosuna katmıştı.
Kaynak: haberinburada
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