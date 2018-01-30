Kasımpaşa Sergen Yalçın'la Anlaşamadı, Kemal Özdeş Geri Döndü
Abd'de Apple'a Soruşturma İddiası
İzmir Ticaret Borsası Meclis Toplantısı
Antalyaspor, Samuel Eto'o'nun Takımdan Ayrıldığını Duyurdu
Afrin'de Bir Köy Daha Temizlendi
Florentin Pogba, Süper Lig Ekibi Gençlerbirliği'ne Transfer Oluyor
Soçi'de Sonuç Bildirgesi Açıklandı
Üç Büyük Amerikan Şirketi Birlikte Sağlık Sektörüne Giriyor
Avrupa Borsaları Düşüşle Kapandı
Trabzonspor'da Burak Yılmaz 2 Hafta Sahalardan Uzak Kalacak
Badou Ndiaye Sağlık Kontrolleri İçin İngiltere'ye Gitti
Dto İzmir Şubesi Meclis Toplantısı
Deniz Naki'nin Futboldan Men Edilmesine Neden Olan Süreç
2017'de Transfere 6,37 Milyar Dolar Harcandı
Erkan Zengin, Aytemiz Alanyaspor'a İmzayı Attı
Ünlü Fransız İş Adamı Okyanusta Kayboldu
Arçelik'in Net KâRı Beklentinin Altında Gerçekleşti
İphone X Se Ve Fazlası Geliyor
Beşiktaş'a Gidiyor Denen Eto'o, Galatasaray'la Anlaşmak Üzere
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Carole'ün Dönmesine Karşı Çıktı

Sivasspor, Henri Saivet'i Kadrosuna Kattı

SİVASSPOR, HENRİ SAİVET'İ KADROSUNA KATTI

Geçtiğimiz günlerde Brezilyalı yıldız Robinho'yu kadrosuna katan Demir Grup Sivasspor, Newcastle United'dan Henri Saivet'i kadrosuna kattı.

Tarih : 30 Ocak 2018, 19:00
Puan Ver : Sivasspor, Henri Saivet'i Kadrosuna Kattı(9/10)5

Demir Grup Sivasspor, Premier League'den orta saha transferi yaptı! Sivasspor, Newcastle United'dan Henri Saivet'i kadrosuna kattı.

27 YAŞINDAKİ SAIVET'İ RENKLERİNE BAĞLADI

beIN SPORTS'un haberine göre; Sivasspor, Newcastle United'da forma giyen 27 yaşındaki Senegalli orta saha Saivet'i renklerine bağladı.

Sivasspor geçtiğimiz günlerde Brezilyalı dünya yıldızı Robinho'yu kadrosuna katmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Sivasspor  Henri  Saivet  İ  Kadrosuna  Kattı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER