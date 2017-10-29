Süper Ligin 10. haftasında Sivasspor, deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 1-0 mağlup etti.

İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen maçta skoru belirleyen gol ise Arouna Kone'den geldi. 72. dakikada Ziya Erdal'ın ortasına kafayı harika vuran Fildişili yıldız, Sivasspor'a 3 puanı getiren isim oldu. Öte yandan Kone bu golle Süpe Lig'deki gol sayısını da 5'e çıkardı.

Bu sonuçla Sivasspor 16 puana yükselirken Kardemir Karabükspor 8 puanda kaldı.

Kaynak: haberinburada