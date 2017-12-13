SİVASSPOR DEPLASMANDA BUCASPOR'A 1-0 MAĞLUP OLDU, KUPAYA VEDA ETTİ
Sivasspor Ziraat Türkiye Kupası 5.tur 2. maçında TFF 2. Lig ekibi Bucaspor'a 2-1'in rövanşında 1-0 mağlup oldu ve kupaya veda etti.
Ziraat Türkiye Kupasında Sivasspor 2-1'in rövanşında Bucaspor'a konuk oldu.
ABDULLAHTAN MUHTEŞEM GOL
Karşılaşmanın 3. dakikasında Bucaspor'un yıldız futbolcusu Abdullah Balıkuv taç çizgisi yakınlarından muhteşem bir gole imza attı ve takımını Sivasspor karşısında 1-0 öne geçirdi.
SİVASSPOR GERİ DÖNEMEDİ
Sivasspor golden sonra zayıf rakibi karşısında golü bulmak için yüklendi fakat yakaladığı fırsatları değerlendiremedi ve karşılaşma bu skorla tamamlandı.
Bu sonuçla Bucaspor son 16'ya adını yazdırırken, Sivasspor kupaya veda etti.
Kaynak: haberinburada
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