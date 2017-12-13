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Sivasspor Deplasmanda Bucaspor'a 1-0 Mağlup Oldu, Kupaya Veda Etti
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Sivasspor Deplasmanda Bucaspor'a 1-0 Mağlup Oldu, Kupaya Veda Etti

SİVASSPOR DEPLASMANDA BUCASPOR'A 1-0 MAĞLUP OLDU, KUPAYA VEDA ETTİ

Sivasspor Ziraat Türkiye Kupası 5.tur 2. maçında TFF 2. Lig ekibi Bucaspor'a 2-1'in rövanşında 1-0 mağlup oldu ve kupaya veda etti.

Tarih : 13 Aralık 2017, 19:50
Puan Ver : Sivasspor Deplasmanda Bucaspor'a 1-0 Mağlup Oldu, Kupaya Veda Etti(5/10)1

Ziraat Türkiye Kupasında Sivasspor 2-1'in rövanşında Bucaspor'a konuk oldu.

ABDULLAHTAN MUHTEŞEM GOL

Karşılaşmanın 3. dakikasında Bucaspor'un yıldız futbolcusu Abdullah Balıkuv taç çizgisi yakınlarından muhteşem bir gole imza attı ve takımını Sivasspor karşısında 1-0 öne geçirdi.

SİVASSPOR GERİ DÖNEMEDİ

Sivasspor golden sonra zayıf rakibi karşısında golü bulmak için yüklendi fakat yakaladığı fırsatları değerlendiremedi ve karşılaşma bu skorla tamamlandı.

Bu sonuçla Bucaspor son 16'ya adını yazdırırken, Sivasspor kupaya veda etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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