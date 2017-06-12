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sivas'ın gemerek ilçesi kaymakamı açığa alındı

SİVAS'IN GEMEREK İLÇESİ KAYMAKAMI AÇIĞA ALINDI

Sivas'ın Gemerek ilçesi kaymakamı Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında açığa alındı.

Tarih : 12 Haziran 2017, 14:11
Puan Ver : Sivas'ın Gemerek İlçesi Kaymakamı Açığa Alındı(7/10)4


İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Gemerek Kaymakamı C.K., açığa alındı. Kaymakam C.K. hakkında FETÖ/PDY hakkında idari soruşturma başlatıldı.



 



kaynak:sabah








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