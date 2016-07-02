

SİVAS Olayları'nın 23'üncü yıldönümü nedeniyle Vali Davut Gül başkanlığındaki bir heyet, eski Madımak Oteli'ni ziyaret ederek karanfil bıraktı. Vali Gül, "Bu acı, hem Sivasımız'ın hem de insanlığın ortak acısıdır" dedi.



Sivas'ta 2 Temmuz 1993 tarihinde düzenlenen Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri'ne gelenlerin konakladığı Madımak Oteli'nin ateşe verilmesi sonucu 33 aydın, 2 otel görevlisi ile 2 eylemci olmak üzere toplam 37 kişinin ölmüştü. Sivas olayların 23'üncü yıldönümü için kentteki ilk anma programı Valilik koordinesinde gerçekleşktirildi. Vali Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Garuk Kocacık, Emniyet Müdürü Turgay Çalışkan, Cem Vakfı Sİvas Şube Başkanı Ali Dağ, ile çeşitli kurum ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan bir grup eski Madımak Oteli, bugünkü Sivas Bilim ve Kültür Merkezi'ne gelerek, bina içerisinde, olayda yaşamını yitirenlerin isimlerinin yer aldığı anı köşesine karanfil bıraktı. Daha sonra kısa açıklama yapan Vali Davut Gül, şöyle dedi:



"Bugün 23 yıl önce 37 vatandaşımızın hayatını kaybettiği ve hem Sivas'ın hem Türkiye'nin hem dünyanın bütün vicdanlarda olumsuz etkiler bıraktığı bir olay dolayısıyla geldik. Hepinizin bildiği gibi ülkemizde bu tür olayları kaşıyan şer güçler hep olmuştur ve bundan sonra da olmaya devam edecektir. Anadolumuz'da, Sivasımız'da yüzyıllardır insanlar kültürel farklılıklarını zenginlik olarak sayan barış içerisinde kardeşlik ve dostluk içerisinde yaşayan bir iklim ve ortam var. Bizler için Mevlana, Hacı Bektaş-ı Veli, Pir Sultan hepsi birbirinden kıymetli ve değerli ve hepi Anadolu'nun mayasına katkı koyan insanlar. Dolayısıyla bu üzücü olayları asla tasvip etmek mümkün değil. Bu olayın hiç şüphesiz en büyük mağduru hayatını kaybeden insanlar ve olayların aileleri. Ama en az onlar kadar mağdur olan bir kesim var ki o da Sivas şehri ve Sivas halkı. Sivas şehrinin, Sivas halkının bu olayla uzaktan yakından alakası yok. Biz hayatın her döneminde, geçmişte de şimdi de de gelecekte de Sivas'taki insanlar kardeşlik içerisinde, dostluk içerisinde barış, dostluk ve hoşgörü içerisinde yaşamış insanlar. Sivas'ta yaşayan insanlar bunun farkında. Bizim bir acımız var. Bu acı hem bizim hem Sivasımız'ın hem insanlığın ortak acısı. Gönül ister ki bu acı, bu yara kabuk bağlasın. Ama zaman zaman bu yarayı kaşımak isteyen insanlar olabiliyor. Fakat Sivas kamuoyu 7'den 77'ye bu konuya duyarlı, hassas, bu konunun farkında. İnşallah bundan sonraki süreçte de bunu istismar etek isteyen kişiler Sivas kamuoyun pirim vermeyecektir. Ben bu olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine başsağlığı diliyorum. Bu tür olayların bir daha olmaması için vatandaşımızın hassasiyetle olaylara bakmasını diliyoruz."



3 BİN POLİS GÖREVLENDİRİLDİ



Anma etkinlikleri sırasında olumsuz bir olay meydana gellemesi için polis ekipleri alarma geçirildi. Anma etkinliği kapsamında, grupların yürüyüşün yapılacağı güzergahın başlangıcı olan Seyrantepe, Fidanlık, Yeditepe, Mehmet Akif Ersoy, Hikmet Boran, Mevlana ve Atatürk Caddeleri ile Seyrantepe Kavşağı, Afyon Sokak, Bankalar Caddesi, Ali Ağa Cami Sokak, Orduevi önü, Bekir Sami Kunduk Caddesi ve bu sokaklara açılan yollar trafiğe kapatıldı. Güzergah üzerindeki geçiş noktaları ile otel yakınlarında ise çevre illerden gelen takviye birliklerle birlikte yaklaşık 3 bin polis görevlendirildi.



ŞEHİR GİRİŞİNDE ARAMA



Anma etkinlikleri için kente özel araç ve otobüsler ile diğer şehirlerden gelen katılımcılar, şehir merkezi girişlerinde oluşturulan polis kontrol noktalarında durduruldu. Son zamanlarda yaşanan terör saldırılarına karşın, araçlarda aramalar yapılırken, kişilerin de kimlik kontrolleri yapıldıktan sonra kente girmelerine izin verildi.