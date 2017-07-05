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SİVAS MERKEZLİ BYLOCK OPERASYONU!


SİVAS MERKEZLİ BYLOCK OPERASYONU!
Tarih : 05 Temmuz 2017, 10:59
Puan Ver : Sivas Merkezli Bylock Operasyonu!(6/10)3


Sivas merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması(FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, "ByLock" kullandığı iddiasıyla 14 şüpheli gözaltına alındı.



Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca kamu personellerine yönelik yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlenen 26 kişinin yakalanması için operasyon düzenledi.



 



 



 



 



kaynak:sabah








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