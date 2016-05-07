

Süper Lig'in 31. hafta açılış maçında Medicana Sivasspor evinde Gençlerbirliği'ni konuk etti. Ligde kalma savaşı veren Sivasspor'ı Aatıf Chahechouhe ayakta tuttu. Faslı yıldızın 2 golüyle Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup eden Yiğidolar, umutlarını son 2 haftaya taşıdı.







Sivas 4 Eylül'deki karşılaşmanın ilk dakikaları düşük tempoda geçerken 17. dakikada Ahmet Çalık'ın kafa golü Gençlerbirliği'ini öne geçirdi.







İlk 45 dakika tek golle noktalanırken ikinci yarıda Sivasspor vites yükseltti. 62. dakikada Chahechouhe, bu sezonki 8. golünü Gençlerbirliği ağlarına gönderirken skoru da 1-1'e getirdi.







Sivas'ta Gökhan Süzen 65 ve 71. dakikada gördüğü iki sarı kartlarla takımını 10 kişi bıraktı.







Golün ardından son kozlarını oynamaya başlayan Sivasspor öne geçmek için uzun bir süre bekledi. Ante Kulusic, ceza sahası içinde elle topu kontrol etmesiyle penaltıya sebebiyet verdi. 90+2'de topun başına geçen Chahechouhe hata yapmadı ve takımını üstünlüğe taşıdı.







Bu gol aynı zamanda maçın da skoru oldu ve Sivasspor ligde kalma adına çok kritik bir galibiyet elde etti: 2-1.







29 puana yükselen Sivasspor, ligde kalma umutlarını sürdürdü. Gençlerbirliği ise puanını 42 puanda kaldı.