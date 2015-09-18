Şişme oyun parkları pek çok aile tarafından tercih ediliyor. Peki, bu tarz oyun parklarında çocuğunuzun nasıl bir tehlike ile karşı karşıya olduğunuzun farkında mısınız?



ABD 'de yaşayan Brenda Sanderson, oğlunu sıklıkla şişme oyun parklarına götürüyordu. Yakın çevrelerindeki parklara sıkça giden oğlunun da bir zarar görmeyeceğinden son derece emindi. Ancak bir gün oğlu eve kolunda ufak kızarıklarla geldiğinde bu düşüncesi tamamen değişmek üzereydi...



Başlarda kızarıkların geçici bir alerjik durum olduğunu düşünen Sanderson, bir süre sonra çocuğunun kolunda ceviz büyüklüğünde yaralar oluşunca apar topar onu hastaneye götürdü. Yaraları inceleyen doktor, çocuğa en son yaptığı aktiviteleri sordu, cevap belliydi; şişme oyun parkları. Doktor yaralar için "Stafilokok Enfeksiyon" teşhisini koydu. Vücuttaki ufak sıyrık ve yaralardan sızan bakterilerin yarattığı bu enfeksiyon türü, cildin çok kötü bir şekilde deforme olmasına yol açıyordu.