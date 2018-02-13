Şişli'de iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 4 kişi yaralanırken tesadüfen taksiyle oradan geçen hamile kadın ise fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Şişli'de iki grup arasında taşlı sopalı kavga çıktı. Bir takside olay yerinden geçen hamile kadın kavganın ortasında kalınca fenalaştı. Taksi ise sopa darbeleri yüzünden hasar gördü.

İKİ GRUP ARASINDA TAŞLI SOPALI KAVGA

Olay Şişli Halaskargazi Caddesi'nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre ara sokakta iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

4 KİŞİ YARALANDI

Sopaların kullanıldığı kavgada 4 kişi başına aldığı darbeler nedeniyle yaralandı. Yaşanan arbedede bir taksi ise hasar gördü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Bölgeye gelen polisler olay yerini güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı. Yaralananlar ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

OLAY ANI İŞ YERİ KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan kavga anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ellerinde taş ve sopa olan grup ara sokaktan çıkarak yolun karşısına geçtiği ve o sırada vatandaşların da etrafa kaçıştığı yansıyor.

TAKSİDEKİ HAMİLE KADIN FENALAŞTI

Taksisiyle yoldan geçerken bir anda kavganın ortasında kalan taksi şoförü Ertan Aktürk, "Ben araçtaydım. Araçta hamile müşterim vardı. Bir anda kavganın ortasında kaldık. Ellerinde taş ve sopa olan bir grup arabama saldırmaya başladı. Hamile kadın fenalaştı onu da hastaneye götürdüm" dedi.

Kaynak: haberinburada