

Şişli'de Sabahın erken saatlerinde şüpheli bir ölüm vakası meydana geldi. Yaşanan olayda, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir kişi hayatını kaybetti.







Olay, bu sabah saat 05.30 sıralarında Dolmabahçe Bomonti tünel çıkışında yaşandı. İddiaya göre, sert bir çarpma sesi duyan ve hızla olay yerine giden yakındaki benzinlik çalışanı, yerde hareketsiz yatan şahsı gördü. Benzinlik çalışanı durumu hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yerde yatan B.K. (37) isimli Gürcistan uyruklu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerde B.K.'nın 10 metrelik üst geçitten düştüğü belirlendi. Yarı çıplak olan B.K'nin, intihar mı ettiği yoksa aşağıya mı atıldığı konusu polis tarafından araştırılıyor. Kıyafetleri de olay yeri bölgesindeki tünel içinde bulunan B.K'nin cesedi adli tıp kurumuna kaldırıldı.







kaynak:milliyet