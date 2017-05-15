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ŞİŞLİ'DE SİLAHLI SALDIRI: 1 YARALI


ŞİŞLİ'DE SİLAHLI SALDIRI: 1 YARALI
Tarih : 15 Mayıs 2017, 09:43
Puan Ver : Şişli'de Silahlı Saldırı: 1 Yaralı(9/10)10


İddiaya göre olay, Merkez Mahallesi İskete Sokak'ta saat 06.00 sıralarında gerçekleşti. Evlerinden silah sesi duyan bir vatandaş, sokağa baktığında yerde yatan birini görerek durumu hemen 112 Acil Servis ve polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Remzi Erdoğan'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra, Erdoğan ambulansla Şişli Hamidiye Etfal eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. Saldırıyı yapan kişi ya da kişiler ise saldırıda kullanılan silahı atarak olay yerinden kaçtı.



Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.



 



kaynak:milliyet








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