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şişli'de özel halk otobüsü kaza yaptı

ŞİŞLİ'DE ÖZEL HALK OTOBÜSÜ KAZA YAPTI

Olay yerinden detaylar Kazaya karışan araç sürücüsü ile röp Şişli'de özel halk otobüsü kaza yaptı Freni boşalan özel halk otobüsü, iki araca çarptıktan sonra ağaca çarparak durdu Şişli'de freni patlayan özel halk otobüsü, iki araca çarptıktan sonra orta refüjdeki ağaca çarparak durdu.

Tarih : 02 Temmuz 2016, 12:34
Puan Ver : Şişli'de Özel Halk Otobüsü Kaza Yaptı(8/10)9


Freni boşalan özel halk otobüsü, iki araca çarptıktan sonra ağaca çarparak durdu

Şişli'de freni patlayan özel halk otobüsü, iki araca çarptıktan sonra orta refüjdeki ağaca çarparak durdu.



Alınan bilgiye göre, H.N'nin kullandığı Feriköy-Eminönü seferini yapan 34 EHP 57 plakalı özel halk otobüsünün Halaskargazi Caddesi'nde freni boşaldı.



Otobüs, önce 12 DA 065 ve 34 EZ 9214 plakalı 2 araca çarptıktan 1 kilometre sonra Cumhuriyet Caddesi Harbiye Askeri Müzesi önünde, orta refüjdeki ağaca çarparak durdu.



Kazada kimse yaralanmazken, otobüste ve araçlarda hasar oluştu.



Kazaya karışan araç sürücülerinden Gökçe Kocatürk, Halaskargazi Caddesi'nde ışıklarda beklediklerini ifade ederek, "Önce bir ses duyduk. Arkamızda bulunan araca çarptıktan sonra bize vurdu. Sonra yola doğru savrulduk. Allah korudu bizi. Arabada çocuk vardı. Cana geleceğine mala gelsin.Otobüsün de yarısı doluydu." ifadelerini kullandı.








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