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şişli'de kanlı gece! mesai arkadaşına kurşun yağdırdı!

ŞİŞLİ'DE KANLI GECE! MESAİ ARKADAŞINA KURŞUN YAĞDIRDI!

Şişli'de husumetli olduğu mesai arkadaşı Türkmenistan uyruklu vatandaşı silahla öldüren Murat D. olay yerinden kaçtı. Kurşun yağmuruna tutulan Türkmen vatandaş ise oracıkta can verdi.

Tarih : 04 Ekim 2017, 09:20
Puan Ver : Şişli'de Kanlı Gece! Mesai Arkadaşına Kurşun Yağdırdı!(8/10)8


Şişli'de husumetli olduğu iddia edilen Türkmenistan uyruklu şahsı silahla öldüren Murat D.olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.



KURŞUN YAĞDIRDI



Şişli, Bozkurt Mahallesi, Kurtuluş Caddesi üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Gece saat 23.00 sıralarında cadde üzerinde bulunan bir simit fırınının imalathanesinde çalışan Murat D. ve Türkmenistan uyruklu Pulatov H. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat D. yanında bulundurduğu silahı çıkararak Pulatov H.'ye ateş etmeye başladı.



HEMEN 112'Yİ ARADILAR



Silahtan çıkan kurşunlar sonucunda H. kanlar içinde yere yığıldı. Silah seslerini duyarak imalathaneye gelen çalışanlar 23 yaşındaki H.'yi kanlar içinde yerde yatarken buldu. Bunu gören çalışanlar durumu 112 sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontroller sonucunda Pulatov H'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.



OLAY YERİNDE CAN VERDİ



Türkmenistan uyruklu kişinin hayatını kaybetmesinin ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından şahsın cansız bedeni Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.



KATİL KAÇTI



Pulatov H.'yi öldüren Murat D.'nin olay yerinden kaçarak kayıplara karıştığı öğrenildi. Kaçan Murat D.'nin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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