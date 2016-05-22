

Şişli'de sabah saatlerinde meydana gelen olayda, binadan düşen 44 yaşındaki Kosova uyruklu Naser Pacolli, hayatını kaybetti. Pacolli, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.







Olay bu sabah saat 07.40 sıralarında meydana geldi. Şişli Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan binanın önünde bir kişinin yerde hareketsiz bir şekilde yattığını gören vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil sağlık ekiplerine bildirdi.







Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kaldırımda hareketsiz bir şekilde yatan Kosova Uyruklu Naser Pacolli'ye ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Naser Pacolli'nin hayatını kaybettiği belirtildi.