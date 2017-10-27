Şişli'de saat 21.00 sıralarında 4 katlı apartmanın bodrum katında piknik tüpü patladı. Olayda iki kişi hafif yaralandı.

Şişli Feriköy'de saat 21.00 sıralarında bir binanın bodrum katında piknik tüpü patladı. Bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Patlamadan dolayı ilk belirlemelere göre iki kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: haberinburada