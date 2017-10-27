Hamza Hamzaoğlu, Dursun Özbek'i Aradı: Göreve Hazırım
Kadroya Alınan Taşeronlar Ssk'lı Olarak Çalışmaya Devam Edecek
Krallar Gibi Karşılanan Yıldız Futbolcu, Sessizce Ayrılıyor
Gölcük İmar İhalesini Kurtuluş Tokcan Kazandı
Bedava Tatil Yapayım Derken 30 Bin Liranızı Kaybetmeyin!
Bahis Şirketi İddaa, Fenerbahçe'yi İlk Kez Ligin Favorisi Gösterdi
Günde 4 Saat Çalışıp 6 Bin Lira Kazanıyorlar
Türkiye Uçan Otomobil İçin Harekete Geçti! 2020'de Uçuşa Çıkacak
Bitcoin'in Filmi Çekiliyor
Yabancı Sınırı Olsa Köşeyi Dönecek Olan Volkan, Boşta Kaldı
Güney Koreli Sanal Para Borsası İflas Başvurusunda Bulundu
Dolar Düşüşe Geçti
Rahatsızlanan Rıdvan Dilmen, Canlı Yayına Çıkamadı
Ünlü Sporcu, Bir Kez Daha Doping Cezasıyla Karşı Karşıya
Türkiye'de Eğitim Harcamaları 160 Milyar Lirayı Aştı
Tudor'un Kovulması Hırvatistan Basınında: Kötü Sonuçlar, Sonunu Getirdi
Ab Komisyonu'ndan Ikea'ya Vergi Kaçakçılığı Soruşturması
Bitcoin'in En Büyük Borsası Bıtfınex Oldu
Galatasaray, Emrah Bayraktar'a Emanet
Meb, Alan Değişikliği Yoluyla Yapılacak Öğretmen Atamalarını Sınırlı Tuttu

Şişli'de 4 Katlı Apartmanda Patlama: 2 Yaralı

ŞİŞLİ'DE 4 KATLI APARTMANDA PATLAMA: 2 YARALI

Şişli'de saat 21.00 sıralarında 4 katlı apartmanın bodrum katında piknik tüpü patladı. Olayda iki kişi hafif yaralandı.

Tarih : 27 Ekim 2017, 22:50
Puan Ver : Şişli'de 4 Katlı Apartmanda Patlama: 2 Yaralı(10/10)6

Şişli Feriköy'de saat 21.00 sıralarında bir binanın bodrum katında piknik tüpü patladı. Bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Patlamadan dolayı ilk belirlemelere göre iki kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Şişli  De  4  Katlı  Apartmanda  Patlama  2  Yaralı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER