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şişli ve zeytinburnu'nda 13 araç kundaklandı

ŞİŞLİ VE ZEYTİNBURNU'NDA 13 ARAÇ KUNDAKLANDI

Şişli ve Zeytinburnu'nda park halinde bulunan 13 otomobil kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kundaklandı. Otomobillerde maddi hasar meydana geldi.

Tarih : 27 Aralık 2015, 12:58
Puan Ver : Şişli Ve Zeytinburnu'nda 13 Araç Kundaklandı(7/10)5


Şişli, Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Spor Sokak üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gelişti. Gece saat 01.30 sıralarında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler sokak üzerinde park halinde bulunan otomobillere molotof kokteyli attı. Molotof kokteyli atılan araçlar yanmaya başladı.



Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yanan otomobilleri söndürerek soğutma çalışması yaptı. Meydana gelenolayda 5 otomobilde maddi hasar meydana geldi.



Otomobillerin kundaklanmasının ardından alev alev yanması ise vatandaşların cep telefonları tarafından görüntülendi. Alevlerin otomobilleri sardığı cep telefonu kameralarına yansıdı. Otomobilinde maddi hasar meydana gelen Veysel İlhan,' Yanıyor diye bağırdılar. Aşağıya indik. İndiğimizde araç bu haldeydi. Benim arabada çok bir şey yok. Allah can sağlığı versin. Benim arabamla birlikte beş araç. Burada çok sık oluyor bu tarz olaylar. Hangi birini söyleyelim' ifadelerini kullandı.








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